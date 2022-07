Womöglich Opfer eines Wagenrennens ist ein 25-Jähriger geworden, der am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Holbeinstraße/Ecke Lagerhausstraße (Süd) abgedrängt worden war. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde er auf seinem motorisierten Dreirad beim Abbiegen von zwei Wagen behindert, die parallel auf den beiden Fahrstreifen aus Richtung Rheinallee gekommen waren. Das Opfer kam von der Fahrbahn ab und in den Gleisen zum Stehen. Bei dem Manöver verletzte der Mann sich leicht. Von den beiden Autos ist nur bekannt, dass eines silberfarbig und das andere schwarz gewesen sein soll. Ob sie sich ein Rennen geliefert haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122.