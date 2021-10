Gleich zweimal sind Senioren am Donnerstag Opfer von Trickdieben geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelten eine Frau und ein Mann gegen 17.30 Uhr an der Wohnungstür einer 89-Jährigen in Mundenheim. Die beiden gaben vor, Gegenstände für einen Flohmarkt zu suchen. Während die Seniorin mit der Frau nach Gegenständen suchte, stahl der Mann Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 3000 Euro. Die Frau ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, schlank und hat lange blonde Haare. Der Mann ist laut Polizei 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig, er trug einen Vollbart.

Im zweiten Fall hat ein etwa 30-jähriger Mann einer 72-Jährigen 45 Euro Bargeld gestohlen. Er hatte gegen 12.45 Uhr an mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Fontanestraße (Süd) geklingelt. Er gab vor, dass der Keller unter Wasser stehe und er nun die Leitungen in den Wohnungen überprüfen müsse. Die 72-jährige Seniorin fiel auf den Trick herein. Hinweise nimmt die Polizei in beiden Fällen unter Telefon 0621/963-2773 entgegen.