Eine Geldkassette mit Unterlagen und einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag haben zwei Frauen am Montag um 12 Uhr aus einer Wohnung in Oggersheim erbeutet. Unter dem Vorwand, dass eine der beiden Nasenbluten habe, baten sie um Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Oggersheimer Straße. Die Frau sagte, sie wolle sich frisch machen. Nachdem die Trickdiebinnen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Bewohnerin, dass die Geldkassette fehlte.

Zeugen gesucht

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Beide sind laut Polizei zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank. Eine Frau hat dunkelblondes Haar und trug ein T-Shirt und eine blaue Jeans. Sie hatte eine braune Papiertüte und eine Rose mit Klarsichtfolie dabei. Die zweite Frau hat schwarzes Haar, trug schwarze Leggings und ein helles T-Shirt. Sie sprach holländisch. Hinweise nimmt die Polizei unter 0621/963-2773 entgegen.