Einer 71-Jährigen ist am Samstag in ihrer eigenen Wohnung der Geldbeutel mitsamt Inhalt gestohlen worden. Wie die Seniorin der Polizei mitteilte, hatte sich ein bislang unbekannter Täter als Nachbar ausgegeben und über einen Wasserrohrbruch informiert. Daraufhin erlaubte die 71-Jährige dem Mann, die Wohnung zu betreten. Dieser habe dann mehrere Wasserhähne „inspiziert“ und sich kurzzeitig alleine in den Zimmern aufgehalten. Nachdem der angebliche Nachbar die Wohnung wieder verlassen hatte, überkam die Seniorin laut Polizei ein ungutes Gefühl und sie überprüfte ihre Handtasche. Es fehlten der Geldbeutel mitsamt 300 Euro Bargeld und verschiedenen Dokumenten. Den unbekannten Täter beschreibt die 71-Jährige als männlich, zirka 1,80 Meter groß, schwarze kurze Haare mit 3-Tage-Bart. Getragen habe er eine dunkelblaue Jacke sowie eine Jeanshose. Hinweise unter Telefon 0621 963-0.