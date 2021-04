Die Polizei warnt vor zwei Trickdiebinnen, die in den vergangenen Tagen zweimal aufgefallen waren. Am Freitag gegen 16.30 Uhr klingelten die Unbekannten bei einem älteren Ehepaar in der Gartenstadt. Die Frauen gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung. Drinnen verdeckte eine Frau die Sicht in den Flurbereich, indem sie sich in den Türrahmen stellte. Die zweite Frau verdeckte die Sicht in den Flur mit einem Tuch. Da das Verhalten der Frauen den Eheleuten komisch vorkam, forderten sie beide auf, die Wohnung zu verlassen. Beide Frauen sträubten sich zuerst dagegen, verließen aber anschließend die Wohnung. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Beschrieben werden die Täterinnen wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, beide 1,55 bis 1,60 Meter groß. Eine Frau hat blonde, schulterlange Haare, die zweite Frau trug ein dunkles Kopftuch. Beide Frauen trugen einen Mund-Nasenschutz sowie Einmalhandschuhe und sprachen hochdeutsch.

Zweiter Fall in der Innenstadt

Um 17 Uhr kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt mit gleicher Täterbeschreibung in Mitte in der Wohnung einer 89-Jährigen. Als die Frauen die Wohnung verlassen hatten, stellte die Seniorin fest, dass die Schlafzimmerschränke offen standen. Entwendet wurde nichts. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.