Bereits am 20. Juni gegen 13 Uhr ist laut Polizei eine 80-Jährige in einem Supermarkt in der Bismarckstraße (Mitte) Opfer einer Trickdiebin geworden. Eine Unbekannte sprach sie auf Türkisch an. Nachdem die Seniorin die Frau fragte, ob diese auch Englisch spreche, warf diese Waren auf den Boden und rannte davon. Vermutlich entwendete sie dabei die Tasche der 80-Jährigen, in der sich neben Geld auch die Bankkarte befand. Noch bevor diese gesperrt werden konnte, wurden rund 2000 Euro am Bankautomat abgehoben.