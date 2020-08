Einer 89-Jährigen aus dem Ludwigshafener Stadtteil Süd ist am Sonntag gegen 10.30 Uhr in der Lisztstraße ihre Armbanduhr gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, kam eine unbekannte Frau auf die alte Dame zu, sprach sie an und umarmte sie unvermittelt. Danach verschwand die Fremde sofort wieder. Erst kurz nach dem Vorfall bemerkte die 89-Jährige das Fehlen ihrer Uhr. Die Täterin ist 30 Jahre alt und hat braune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie ein helles Oberteil und hatte ihre Haare zu einem Dutt gebunden. Hinweise: Telefon 0621/963-2773.