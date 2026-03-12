Eine Trickdiebin hat am Mittwoch um 13.45 Uhr in der Burgundenstraße (West) die 2500 Euro teure Halskette einer 60-Jährigen gestohlen. Laut Polizei fragte die Täterin die Frau nach dem Weg zum Krankenhaus. Als sie die 60-Jährige zum Dank umarmte, entwendete sie die Kette und fuhr mit einem Mann in einem silbernen oder weißen Auto fort. Die Täterin soll etwa 60 Jahre alt und kräftig sein sowie helle Haare und eine Zahnlücke haben. Die Polizei bittet unter Telefon 0621 963-24150 um Hinweise.