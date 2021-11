Eine 80-jährige Oggersheimerin ist am Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Laut Polizei klingelten zwei unbekannte Frauen um 14.30 Uhr an der Wohnungstür in der Adolf-Diesterweg-Straße und baten um Geld für die Reparatur ihres liegengebliebenen Autos. Die Seniorin ließ die Frauen in ihre Wohnung und gab ihnen 150 Euro. Anschließend gingen die Frauen wieder. Hinterher fiel der 80-Jährigen auf, dass ihr Geldbeutel mit 400 Euro Bargeld fehlte. Eine der Täterinnen ist etwa 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hat schwarze Haare. Sie trug einen schwarzen Mantel und einen grauschwarzen langen Rock. Die zweite Frau ist etwa 20 Jahre alt, 1,50 Meter groß und trug einen roten Mantel. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.