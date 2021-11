Die Polizei hat am Samstagabend am Bahnhof Mitte einen Trickdieb geschnappt, ein weiterer Täter ist flüchtig. Die beiden Männer sprachen nach Polizeiangaben gegen 21.30 Uhr einen 23-Jährigen an der Unterführung des Bahnhofs an, tricksten ihn aus und stahlen einen Geldbeutel und ein Handy. Dann liefen sie in Richtung der Gleise davon. Als der 23-Jährige seinen Verlust bemerkte, nahm er die Verfolgung auf. Seine Börse und das Handy holte er sich aus dem Rucksack des einen Mannes wieder zurück, den dieser bei der Flucht abgelegt hatte. Dann verständigte er die Polizei. Die Beamten nahmen einen Täter am Bahnsteig fest: einen 39-Jährigen aus Speyer. In dessen Rucksack befand sich ein weiteres gestohlenes Handy. Den 39-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Taschendiebstahls. Der flüchtige Mann soll 1,80 Meter groß und breit sein, braune Haare und einen Dreitagebart haben. Hinweise: Telefon 0621 963-2122.