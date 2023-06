Ein 73-Jähriger hat laut Polizei am Sonntag auf dem Heidelberger Polizeirevier einen Diebstahl angezeigt. Er sei gegen 10 Uhr auf dem Heimweg von einer Bäckerei von einer Frau angesprochen und unsittlich berührt worden. Im Anschluss habe seine wertvolle Armbanduhr gefehlt. Die Unbekannte habe gebrochen Englisch gesprochen und ihm zu verstehen gegeben, dass sie Geld benötige und dafür auch einen Waschservice anbieten würde. Dann umarmte ihn die Frau und berührte den 73-Jährigen auch im Schritt, sodass er sich sexuell belästigt fühlte. Er habe sich vehement gegen diese Berührungen gewehrt, sich aber nicht durchsetzen können. Die Frau flüchtete in einem weißen Kleinwagen mit Duisburger (DU) Kennzeichen. Zu Hause angekommen, bemerkte der 73-Jährige den Verlust. Die Unbekannte beschreibt er wie folgt: Mitte 20, 1,60 bis 1,65 Meter groß, kräftig, schwarze, schulterlange Haare. Der Fahrzeugführer war 30 bis 40 Jahre alt und trug einen rotbraunen Vollbart. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Hinweise an die Polizei: Telefon 06221 45690.