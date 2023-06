Eine Trickdiebin hat laut Polizei bereits am Donnerstag Goldschmuck und Geld von einer 91-Jährigen erbeutet. Der Fall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Wohnung der Seniorin in Süd. Die Unbekannte betrat die Wohnung der 91-Jährigen unter einem Vorwand und lenkte diese ab, sodass weitere Personen in die Wohnung gelangen konnten. Nachdem die Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die 91-Jährige fest, dass Bargeld, zwei Goldringe und eine Goldkette aus der Wohnung gestohlen worden waren. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 30 Jahre alt, kurze blonde Haare, Pfälzer Dialekt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon bei der Polizei 0621 963-2122 zu melden.