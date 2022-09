500 Euro hat eine Trickdiebin laut Polizei bereits am Samstag in Friesenheim erbeutet. Die Unbekannte klingelte gegen 11 Uhr bei einer Seniorin in der Liebermannstraße und verlangte ein Stück Papier. Daraufhin ließ die ältere Dame die Frau in ihr Haus. Nach ein paar Minuten verließ diese das Haus wieder. Im Anschluss bemerkte die Seniorin, dass 500 Euro aus einem Kuvert fehlten. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.