Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch 300 Euro Bargeld von einer 82-Jährigen erbeutet, die in einem Seniorenwohnhaus in Rheingönheim (Hoher Weg) lebt. Die Trickdiebin verschaffte sich um 18.30 Uhr Zugang zu dem Haus, wo sie auf die Seniorin traf und vorgab, dringend Insulin zu benötigen. Weil die 82-Jährige keines besaß, gab sie der Trickdiebin 20 Euro aus einem Briefumschlag, um Insulin zu besorgen. Die Unbekannte nahm laut Polizei aber nicht 20 Euro, sondern 300 Euro aus dem Umschlag und lief davon. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und zwischen 50 und 55 Jahre alt. Sie hat eine schlanke Statur und blondes Haar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.