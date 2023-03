Tickdiebe haben laut Polizei am Samstag zwei Frauen hereingelegt. Gegen 10.30 Uhr war eine 73-Jährige das erste Opfer. Sie fuhr mit der Straßenbahnlinie 4 von Oggersheim in die Innenstadt. Im Bereich der Haltestelle Wollstraße wurde sie von zwei Frauen in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen schnappte sich eine der Täterin den Geldbeutel, die andere den Hausschlüssel aus dem Einkaufstrolley der 73-Jährigen. An der Haltestelle Heinrich-Pesch-Haus verließen die Diebinnen die Bahn in unbekannte Richtung. Eine von ihnen ist etwa 30 Jahre alt, die zweite 50 bis 60. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Mützen über ihren dunklen Haaren.

Vermeintlicher Goldring

In der Innenstadt wurde eine 53-Jährige mittags von einem etwa 60-Jährigen angesprochen, der ihr einen vermeintlich goldenen Fingerring für lediglich zehn Euro zum Kauf anbot. Als die Frau den erworbenen Ring wenig später in einem Schmuckgeschäft auf dessen Wert prüfen ließ, wurde ihr mitgeteilt, dass der Ring nicht aus Gold und völlig wertlos sei. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.