Eine 82-jährige Frau ist am Samstag gegen 11.45 Uhr beim Geldabheben in einer Bank in der Pranckhstraße (Süd) bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei lenkte ein Mann die Seniorin ab, während vermutlich ein zweiter Täter ihre EC-Karte aus dem Kontoauszugsgerät stahl.

Die 82-Jährige vermutete zunächst, dass das Gerät ihre Karte eingezogen hatte. Erst am Montag bemerkte sie den Diebstahl, als sie sich bei ihrer Bank erkundigte. Inzwischen hatten die Täter 2000 Euro von ihrem Konto abgehoben.

Die Polizei warnt vor erfinderischen Trickdieben und rät zur Vorsicht bei fremden Personen: „Seien Sie misstrauisch und verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen. Halten Sie Abstand und rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie sich bedrängt fühlen oder in Gefahr sind“, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Trickdieben finden Sie unter www.polizei-beratung.de.