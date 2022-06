Bargeld und Schmuck im Wert von rund 6000 Euro haben Trickdiebe am Mittwoch bei einer 82-jährigen Seniorin erbeutet. Laut Polizei hatte am Abend zunächst ein Mann bei der Frau geklingelt und behauptet, dass es in einem Laden im Erdgeschoss einen Wasserschaden gegeben habe. Nun müsse er die Wasserleitungen im Badezimmer überprüfen. Die Seniorin ließ den Mann ein. Während sie mit dem angeblichen Klempner beschäftigt war, verschaffte sich eine weitere Person Zutritt zur Wohnung und stahl die Wertsachen. Der falsche Klempner war zwischen 40 und 50 Jahre alt, von großer und kräftiger Statur und trug zum Tatzeitpunkt einen „Blaumann“.