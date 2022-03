Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr hat ein unbekannter Mann in einem Mehrfamilienhaus im Straßburger Ring in Mannheim-Friedrichsfeld geklingelt und sich gegenüber einer älteren Bewohnerin als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgegeben. Laut Polizei gelangte er unter dem Vorwand, den Impfstatus überprüfen zu wollen, in die Wohnung der Seniorin. Während der Verdächtige sich bereits in der Wohnung aufhielt, erschienen zwei weitere Männer, die unter dem gleichen Vorwand Einlass in die Wohnung erhielten. Als die drei Täter begannen, Schubläden und Schränke zu durchwühlen, forderte die Seniorin die Männer auf, dies zu unterlassen. Daraufhin flüchteten die Unbekannten aus der Wohnung in Richtung Mühlhauser Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Bandendiebstahls. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203 9305-0 entgegengenommen.