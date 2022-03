Trickdiebe, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgegeben haben, waren am Montag in der Pfingstweide unterwegs. Laut Polizei klingelten um 15.25 Uhr drei Männer bei einer Seniorin in der Budapester Straße. Sie gaben vor, etwas in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die ältere Frau wurde jedoch skeptisch und verschloss die Tür. Die drei Männer seien anschließend in Richtung Prager Straße gelaufen. Sie waren dunkel gekleidet und trugen eine leichte Jacke. Einer der Männer ist etwa 25 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß mit kräftiger Statur. Er hat schwarzes kurzes Haar und sprach Hochdeutsch. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2222.