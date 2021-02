Die Polizei warnt vor Trickdieben, die sich als Helfer für Corona-Impfungen ausgeben. Laut Polizeibericht klingelten am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Mann und eine Frau bei einer 80-Jährigen in der Bahnhofstraße (Mitte). Die beiden Diebe gaben vor, der Seniorin beim Ausfüllen der Formulare für die Corona-Impfung zu helfen. Da die 80-Jährige in der vergangenen Woche mit den Behörden wegen einer Corona-Impfung telefoniert hatte, schöpfte sie keinen Verdacht und ließ das Paar, das FFP2-Masken trug, in ihre Wohnung. Einer der Diebe täuschte einen Toilettengang vor und stahl aus der Wohnung Schmuck und Wertgegenstände im vierstelligen Bereich. Dann verließ das Duo die Wohnung. Die Frau ist zirka 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hat dunkelblondes, kinnlanges Haar. Der Mann ist ebenfalls Mitte 20 und so klein wie die Frau. Er hat schwarzes, welliges mittellanges Haar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.