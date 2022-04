Trickdiebe haben laut Polizei am Donnerstag im Mannheimer Stadtteil Neckarau mehrere Tausend Euro erbeutet. Unter dem Vorwand, Antiquitäten zu kaufen, verschafften sich eine Frau und ein Mann Zutritt in eine Wohnung. Dort verwickelten sie den älteren Bewohner gegen 12.30 Uhr in ein Gespräch und nutzten die Ablenkung zum Diebstahl einer Geldkassette sowie eines Etuis mit Bargeld. Als der Bewohner den Diebstahl bemerkte, war das Täterduo bereits abgehauen.

So werden die Täter beschrieben

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist 1,75 Meter groß, zirka 35 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und ein rundes Gesicht. Er trug einen Vollbart, hat lange schwarze Haare bis zum Nacken und war bekleidet mit einem dunkelbraunen T-Shirt, einer dunkelbraunen Jacke mit Kapuze sowie hellbraunen Schuhen mit weißen Streifen. Er hatte eine schwarze Ledertasche (Laptoptasche) bei sich und sprach dezenten Mannheimer Dialekt. Sein Äußeres wirkte sehr gepflegt.

Die Frau ist 1,65 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, ein rundes Gesicht und schwarze lange Haare bis zur Brust, die zum Zopf zusammengebunden waren. Sie trug auffällige bunte Ohrringe und war bekleidet mit einer Bluse im Tigermuster, einem schwarzen knielangen Rock und schwarzen Lackschuhen. Sie trug einen Ehering und ein Armband. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 833970.