Bargeld und Goldschmuck im Wert von rund 3000 Euro sind Trickdieben in die Hände gefallen, die sich am Freitag das Vertrauen einer Seniorin in der Wredestraße (Mitte) erschlichen hatten. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte einer der beiden der Seniorin gegen 10 Uhr vorgegaukelt, sich um Probleme mit einer Wasserleitung im Badezimmer kümmern zu wollen. In dieser Zeit schlich sich ein weiterer Täter unbemerkt in die Wohnung und machte Beute.