Trickdiebe haben am Sonntagnachmittag zwischen 17 und 17.30 Uhr eine Seniorin in ihrer Wohnung im Albert-Haueisen-Ring in Oggersheim bestohlen. Der Polizei zufolge erschien eine unbekannte Frau an der Tür und gab sich als Mitarbeiterin des DRK aus. Die Betrügerin erklärte, eine Umfrage über die Bewohnerzufriedenheit im Hause durchzuführen wollen. Als die Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass ihr Kleiderschrank durchwühlt worden war und Bargeld in Höhe von 1400 Euro fehlte. Die angebliche DRK-Mitarbeiterin soll 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,55 bis 1,60 Meter groß sein. Sie trug ihre dunklen Haare zu einem hohen, strengen Zopf gebunden. Bekleidet war sie mit einer weißen Hose und einem weißen Oberteil mit floralen Stickereien. Sie trug zudem eine Gesichtsmaske. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.