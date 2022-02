Einen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld hat ein Unbekannter einer 70-Jährigen am Donnerstag gestohlen. Laut Polizei war die Seniorin um 11.55 Uhr in einem Supermarkt in der Ludwigstraße (Mitte) einkaufen, als sie plötzlich von einem unbekannten, dunkel gekleideten Mann angerempelt wurde. Kurze danach bemerkte sie, dass aus ihrer verschlossenen Handtasche der Geldbeutel gestohlen worden war. Etwas später fand eine Zeugin das Portemonnaie – das Geld war aber weg. Bereits am Mittwoch hat es einen 65-Jährigen am Berliner Platz (Mitte) getroffen. Ein unbekannter Mann fragte ihn nach dem Weg. Der 65-Jährige konnte nicht weiterhelfen, bemerkte später aber, dass der Geldbeutel aus seiner geschlossenen Jackentasche fehlte.