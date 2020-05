Auf besonders dreiste Weise ist laut Polizei am Sonntag ein Trickdieb in der Ludwigshafener Innenstadt vorgegangen. Gegen 18.20 Uhr klingelte der Unbekannte bei einem 63-Jährigen und seiner Lebensgefährtin in der Berliner Straße und erklärte, es habe einen Todesfall in der Familie gegeben. Daraufhin gewährten die beiden dem Mann Zutritt in ihre Wohnung.

Mit E-Roller davongefahren

Nachdem er diese wieder verlassen hatte, bemerkten sie, dass Schmuck in unbekannter Höhe gestohlen worden war. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt. Er trug kurze schwarze Haare und war schwarz gekleidet. Er fuhr mit einem E-Roller davon. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.