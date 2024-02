Glück im Unglück hatte eine 83-Jährige am Montag. Gegen 9 Uhr verwickelte ein Unbekannter die Seniorin in der Seydlitzstraße in Süd in ein Gespräch. Der Mann bat die 83-Jährige, ihm Geld zu wechseln, woraufhin sie ihr Portemonnaie herausholte. Im Nachgang stellte die Frau nach weiteren Polizeiangaben fest, dass ihre EC-Karte fehlte. Sie ließ sie umgehend sperren. Ein finanzieller Schaden entstand ihr daher nicht. Den Täter beschreibt sie wie folgt: etwa 1,85 Meter groß, dunkle Haare, Dreitagebart. Der Mann soll in gebrochenem Deutsch gesprochen haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.