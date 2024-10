Eine 71-Jährige ist am Dienstagmorgen auf einem Drogerieparkplatz in der Comeniusstraße ( Oggersheim) Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Unbekannte entwendete eine Goldkette, die die Frau trug. Wie die Polizei meldet, saß die Seniorin gegen 11 Uhr in ihrem Auto, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte behauptete, eine Kette gefunden zu haben und legte ihr diese um den Hals. Da die Frau die Kette nicht wollte, griff ihr der Trickdieb an ihren Hals und nahm nicht die gefundene Kette, sondern die Goldkette der Seniorin ab. Den Tausch bemerkte die 71-Jährige erst im Nachhinein. Der Täter soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß sein und eine korpulente Figur sowie kurze schwarze Haare haben. Er war laut Bericht mit einer weißen Strickjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, und bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.