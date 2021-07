Ein Trickdiebstahl hat sich laut Polizei am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) abgespielt. Ein Unbekannter hatte einen 67-Jährigen aus Ludwigshafen angesprochen und ihn gebeten, ihm Geld zu wechseln. Als der Ludwigshafener dieser Bitte nachkam, gelang es dem Unbekannten, unbemerkt das Scheingeld aus dem Geldbeutel des 67-Jährigen zu entwenden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Folgende Täterbeschreibung konnte das Opfer abgeben: etwa 50 Jahre, lichtes Haar, zur Tatzeit trug er Stoffhose und Hemd. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/9630.