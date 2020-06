Eine 90-jährige Frau ist am Dienstag im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide das Opfer eines Trickdiebs geworden. Der Täter erbeutete eine Uhr und ein Goldarmband. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau gegen 18.30 Uhr im Brüsseler Ring von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann hatte einen Blumenstrauß in der Hand und sagte zur 90-Jährigen, dass er ihr die Blumen schenken wolle. Da der Unbekannte sehr hartnäckig war, nahm die Frau die Blumen schließlich an. Wenig später bemerkte sie, dass ihre Uhr und ihr Armband weg waren. Der Täter hatte ihrer Aussage zufolge eine normale Statur, war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und etwa 40 bis 50 Jahre alt. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.