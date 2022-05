Die Polizei warnt vor einer neuen Trickdiebmasche. Ein Mann hat in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis mehrfach Leute angesprochen und eine angebliche Notsituation vorgespielt. Sein Auto habe eine Panne und er brauche Kleingeld, um eine Telefonat zu führen. In einigen Fällen fragte der Mann auch nach der Nummer vom ADAC. Das Ergebnis war meist dasselbe: Hilfsbereiten, meist älteren Menschen fehlte beim späteren Blick in das Portemonnaie Geld. Seit November registrierte die Polizei neun solcher Trickdiebstähle, bei denen insgesamt ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden ist. Der Tatverdächtige ist laut Polizei zwischen 40 und 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und eher schlank. Der Mann hat eine Halbglatze, das schwarze Resthaar trägt er kurz. Er ist gepflegt gekleidet und trug auch Anzug. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.