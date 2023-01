Bargeld und Schmuck hat laut Polizei am Montag ein Trickdieb erbeutet. Gegen 15 Uhr klingelte der Unbekannter bei einer 93-Jährigen an der Wohnungstür in der Prager Straße (Pfingstweide). Da die Seniorin auf einen Handwerker wartete, ging sie davon aus, dass der Mann der bestellte Handwerker sei. Sie ließ ihn in die Wohnung. Drinnen entdeckte der Mann den Safe der 93-Jährigen und gab vor, dass der Boden darunter nass sei und dieser nun ausgeräumt werden müsse. Die 93-Jährige räumte ihren Safe aus und legte Geld und Schmuck auf einen Tisch. Nachdem der Unbekannte die Wohnung verließ, bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Der Täter ist zirka 1,80 Meter groß, um die 50 Jahre alt und sprach Pfälzer Dialekt. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621 963-2773.