Ein falscher Handwerker war mit einem Trickdiebstahl in einer Einrichtung des betreuten Wohnens in Friesenheim erfolgreich. Laut Polizei klingelte der Mann am Donnerstag gegen 13 Uhr in Arbeitsmontur bei einer 88-Jährigen und gab an, den Wasserdruck in der Wohnung prüfen zu müssen. Weil die alte Dame keinen Verdacht schöpfte, ließ sie sie ihn herein, der falsche Handwerker kontrollierte die Wasserhähne und verließ danach die Wohnung. Zwar gibt die 88-Jährige zu Protokoll, dass sie den Täter zu keinem Zeitpunkt aus den Augen gelassen habe. Trotzdem sind ihr insgesamt 1500 Euro und das Smartphone entwendet worden. Auch das Telefonkabel wurde der Polizei zufolge durchtrennt, weshalb die Beamten derzeit davon ausgehen, dass während der vermeintlichen Handwerksarbeiten ein weiterer unbekannter Täter die Wohnung betrat und das Bargeld sowie das Smartphone der 88-Jährigen mitgehen ließ. Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, korpulente Statur, blonde kurze Haare. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/ 963-2222.