Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 13 Uhr einen 80-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kurt-Schumacher-Straße in Oppau bestohlen. Nach Angaben der Polizei fragte der Unbekannte den Senior, ob er Geld wechseln könne. Während der Mann in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, stahl der Dieb etwa 175 Euro aus der Börse. Der 80-Jährige bemerkte den Diebstahl erst zu Hause. Der Täter wird als männlich, etwa 55 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er trug einen hellen Pullover. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 9632222.