Ein 90-Jähriger ist am Mittwochnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, sprach ein Unbekannter den Mann gegen 15 Uhr aus einem Auto heraus in der Kreuzstraße (Friesenheim) an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Er habe dem 90-Jährigen den Eindruck vermittelt, dass er ihn von früher kenne und ihn so dazu gebracht, gemeinsam mit ihm in die Wohnung des Seniors zu gehen. Dort fragte der Unbekannte den Beamten zufolge nach Bargeld, woraufhin der Ludwigshafener seinen Geldbeutel hervorholte. Daraufhin habe der Betrüger zirka 400 Euro aus der Geldbörse genommen und sei damit geflüchtet. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, schmale Statur, 35 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2773.