Ein Senior aus der Vorderen Burgstraße (Friesenheim) ist Trickbetrügern auf den Leim gegangen und hat dadurch mehrere Tausend Euro verloren. Wie die Polizei mitteilt, erhielt er am Mittwoch gegen 15 Uhr den Anruf einer Frau, die erklärte, sein Sohn habe einen Unfall verursacht und dabei eine Person getötet. Für die Freilassung des Sohnes sei eine hohe Kaution nötig. Der Ludwigshafener glaubte der Unbekannten die Geschichte und übergab den Beamten zufolge gegen 16.30 Uhr in der Vorderen Burgstraße mehrere Tausend Euro an eine ihm unbekannte Frau. Sie soll etwa 1,75 Meter groß sein und schulterlange glatte Haare haben. Der Beschreibung zufolge hatte sie eine dunkle Winterjacke an. Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Vorderen Burgstraße oder in den angrenzenden Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 an die Kriminalpolizei zu wenden.