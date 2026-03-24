Perfider Trickbetrug in Mannheim: Ein falscher Bankmitarbeiter veranlasst eine Frau 60.000 Euro auf fremde Konten zu überweisen. Warum nicht noch mehr Geld geflossen ist.

Ein Betrüger hat am Sonntag im Mannheimer Stadtteil Feudenheim knapp 60.000 Euro ergaunert. Nach Angaben der Polizei gab sich der Täter am Telefon als Bankmitarbeiter aus und überzeugte eine 59-jährige Frau, ihr gesamtes Guthaben auf angeblich sichere Konten zu überweisen.

Die Frau hatte zuvor eine SMS erhalten, die angeblich von ihrer Bank stammte, und eine Auszahlung über 10.000 Euro ankündigte. Um die Transaktion zu stoppen, sollte sie eine angegebene Nummer anrufen. Im anschließenden zweistündigen Telefonat forderte der Täter sie auf, den gesamten Betrag auf vermeintlich sichere Konten zu übertragen. Zugleich versicherte er ihr, dass sie das Geld innerhalb von 24 Stunden zurückerhalten werde.

Bank sperrt Konto standardmäßig

Er veranlasste die Frau insgesamt sieben Überweisungen in Höhe von insgesamt knapp 60.000 Euro zu tätigen. Aufgrund der Vielzahl an Transaktionen sperrte die eigene Hausbank des Opfers das Konto anschließend standardmäßig für vier Stunden für weitere Überweisungen.

Der Täter verabredete sich hierauf mit der 59-Jährigen für ein weiteres Telefonat, um auch den verbleibenden Kontostand zu transferieren. In der Zwischenzeit schöpfte die Frau Verdacht, recherchierte im Internet und erkannte den Betrug. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.