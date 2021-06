Eine Trickbetrügerin hat am Dienstag eine 85-Jährige in ihrer Wohnung im Hemshof bestohlen. Der Polizei zufolge klingelte gegen 22.45 Uhr die unbekannte Frau bei einer 85-Jährigen in der Seilerstraße. Weil die Seniorin dachte, dass es sich um eine Besucherin ihrer Nachbarn handelte, öffnete sie die Hauseingangstür und wollte dann wieder zurück in ihre Wohnung. Dabei wurde sie von der Unbekannten verfolgt. Als die 85-Jährige fragte, was sie von ihr wolle, erklärte diese, dass sie vier Euro bräuchte, um in der Apotheke Insulin für ihren erkrankten Mann zu kaufen. Da die Seniorin Mitleid hatte, holte sie ihren Geldbeutel. Die Diebin nutzte die Gelegenheit, nahm zwei Goldringe, die auf dem Esszimmertisch lagen, und flüchtete. Die Seniorin konnte noch beobachten, wie die Frau in einen weißen Transporter stieg und dieser von der Seilerstraße in Richtung Goerdeler Platz davonfuhr. Die Unbekannte hat blonde Haare, eine kräftige Statur und ist etwa 1,70 Meter groß. Sie trug einen beigefarbenen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621/963-2773.