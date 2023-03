Die Hilfsbereitschaft einer 90-Jährigen wurde laut Polizei am Montag gegen 11 Uhr ausgenutzt. Ein Unbekannter hatte die Seniorin vor einer Bankfiliale am Goerdelerplatz (Hemshof) angesprochen und bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Dieser Bitte konnte sie nicht entsprechen. Unvermittelt breitete der Unbekannte daraufhin eine Stadtkarte über ihrem Rollator aus, in dem sich ihr Geldbeutel befand. Dann sei der Mann zügig weggelaufen. Erst danach stellte die 90-Jährige fest, dass es dem Täter gelungen war, 700 Euro aus ihrem Portemonnaie zu stehlen. Den Mann beschreibt die Frau wie folgt: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, dunkle kurze Haare, kräftige Statur. Er habe dunkle Kleidung getragen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.