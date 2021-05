Ein Trickbetrüger-Pärchen ist laut Polizei am Freitag im Hemshof damit gescheitert, einen 76-Jährigen hereinzulegen. Gegen 18.30 Uhr versuchten die Frau und der Mann, unter dem Vorwand ihren Schlüssel verloren zu haben, in die Wohnung des 76-Jährigen in der Fabrikstraße zu gelangen. Der Mann verweigerte dem Pärchen den Zutritt. Die unbekannten Täter sollen 50 bis 55 Jahre alt sein. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.