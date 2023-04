Erneut sind Ludwigshafener von Trickbetrügern kontaktiert worden, die an ihr Geld wollten. Laut Polizei erhielt eine 40-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser behauptete, sie habe eine Straftat begangen und müsse nun über 3000 Euro Strafe zahlen. Zudem erhielt die Ludwigshafenerin eine E-Mail, vermeintlich vom Bundeskriminalamt, in der abermals Geld gefordert wurde. Auf keine der Forderungen ließ sich die 40-Jährige ein. Auch ein 71-Jähriger erstattete Anzeige wegen eines Betrugsversuchs, wie die Polizei weiter berichtet. Er habe eine SMS erhalten, angeblich von der Deutschen Post. In dieser wurde behauptet, er müsse für die Zustellung seines Pakets weitere Gebühren zahlen. Auch der 71-Jährige ging nicht auf die Forderung ein.