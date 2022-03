Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgeben. Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr klingelten zwei Unbekannte bei einer 72-Jährigen im Londoner Ring (Pfingstweide). Da die Seniorin direkt Verdacht schöpfte, öffnete sie nur mit vorgelegter Türkette. Die Männer erklärten ihr, sie seien von den Stadtwerken und es ginge um Geld. Daraufhin schlug die resolute Seniorin dem Duo die Tür vor der Nase zu. Der eine Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur und einen Vollbart. Sein etwa gleichaltriger Komplize ist zirka 1,70 Meter groß, dick und hat auch einen Vollbart. Beide waren dunkel gekleidet.

Zweiter Versuch in Edigheim

Am gleichen Tag um 10.30 Uhr klingelten laut Polizei vermutlich dieselben Täter bei einer 80-Jährigen in der Uhlandstraße (Edigheim). Sie erklärten ihr, dass bei Arbeiten ein Wasserrohr beschädigt worden sei und man bei ihr das Wasser prüfen müsse. Sie wollten sich nicht ausweisen. Einer der Männer ging weg, während der andere den Flur des Anwesens betrat. Die 80-Jährige blieb, als anders als verlangt, in seiner Nähe, sodass sie sehen konnte, wie der Mann die Haustür öffnete und den zweiten Mann, hereinlassen wollte. Die entrüstete Seniorin forderte beide auf, zu verschwinden, was diese auch taten.

Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.