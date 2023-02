Durch geschickte Gesprächsführung ist es Betrügern laut Polizei gelungen, am Telefon eine Seniorin aus Ludwigshafen zu täuschen. Den Beamten zufolge verunsicherten sie die Frau am Dienstag massiv, indem sie sich als Polizisten ausgaben und behaupteten, es habe drei Festnahmen gegeben – zu ihrem eigenen Schutz müsse man nun das Geld der Seniorin sicherstellen. Am Nachmittag habe dann ein angeblicher Polizeibeamter in der Prager Straße (Pfingstweide) Bargeld bei der Frau abgeholt und ihr versichert, es am Abend wiederzubringen. Erst als dies nicht passierte, sei die Seniorin stutzig geworden und habe die echte Polizei informiert. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Den angeblichen Polizisten, der das Geld bei ihr abholte, beschreibt die Ludwigshafenerin wie folgt: 20-25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, dunkler Teint, schwarze Haare, Vollbart. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Steppjacke mit übergezogener Kapuze, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe getragen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.