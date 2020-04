Zwei dreiste Trickbetrüger haben am Montag zwei betagte Frauen in Süd und Oggersheim bestohlen. Nach Polizeiangaben wurde im ersten Fall eine 86-Jährige gegen 14.45 Uhr vor ihrem Wohnhaus in der Bayernstraße (Süd) von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg in die Innenstadt gefragt. Zur Beschreibung des Weges wendete sich die Seniorin kurzzeitig von ihrem Rollator ab, über dem ihre Handtasche hing, um ihre Worte mit Handbewegungen in die entsprechende Richtung zu verdeutlichen. Als sie nach dem Gespräch in ihre Wohnung ging, musste sie feststellen, dass aus ihrer Handtasche der Geldbeutel gestohlen worden war. Als sie aus ihrem Küchenfenster blickte, sah sie, wie der Dieb entgegen ihrer Wegbeschreibung nicht in Richtung Wittelsbachplatz sondern in Richtung Mundenheimer Straße lief. Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 1,60 Meter groß und schlank. Er hat dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Hose sowie einen dunklen Pullover.

Gold- und Silberschmuck verschwunden

Im zweiten Fall klingelte der Polizei zufolge ebenfalls am Montag gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-Jährigen in der Adolf-Kolping-Straße (Oggersheim). Er gab sich als Wasserwerker aus und erklärte, dass es einen Rohrbruch in der Nähe gegeben hätte und er das Wasser deshalb nun auf Sauberkeit prüfen müsse. Er forderte die Seniorin auf, die Dusche im Bad aufzudrehen. Dabei befand er sich bei geschlossener Badezimmertür hinter der Frau. Nach etwa zehn Minuten verließ er eilig die Wohnung. Kurze Zeit später musste die 86-Jährige feststellen, dass ihr Gold- und Silberschmuck gestohlen worden war. Der vermeintliche Wasserwerker ist etwa 1,65 Meter groß und korpulent. Er hat dunkle Haare, ein rundes Gesicht und ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Wer hat etwas beobachtet?

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Betrügern machen kann, soll sich unter Telefon 0621/ 963-2122 bei der Polizei melden.