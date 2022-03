Erneut wird aus Ludwigshafen ein Fall gemeldet, bei dem eine Seniorin in ihrer eigenen Wohnung Opfer eines Trickbetrugs wurde.

Laut Polizei klingelte am späten Montagvormittag gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter bei einer 87-Jährigen in der Trifelsstraße (Mundenheim) und wollte ihr eine Obdachlosenzeitung „Straßenlicht“ verkaufen. Als die Seniorin Geld holte, folgte ihr der Unbekannte in ihre Wohnung und bat sie um ein Glas Wasser. Nachdem er es ausgetrunken hatte, fragte der Mann den Beamten zufolge nach, ob er auf Toilette gehen könne. Dies verneinte die 87-Jährige jedoch und bat den Unbekannten zu gehen. Um ihrem Willen Ausdruck zu verleihen, erklärte sie laut Polizei geistesgegenwärtig, dass sie ihren Mann holen werde. Daraufhin habe der Unbekannte fluchtartig die Wohnung verlassen.

Die Seniorin stellte im Nachgang dann fest, dass aus ihrem Geldbeutel Bargeld fehlte. Ein Nachbar der 87-Jährigen habe daraufhin den unbekannten Täter verfolgt und bemerkt, dass dieser mit einem anderen Mann unterwegs war. Die verständigte Polizei suchte die Umgebung ab, konnte die beiden Männer jedoch nicht auffinden. Einer der Täter soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein. Er wird als korpulent beschrieben, hatte kurze graue Haare, trug schwarze Schuhe, einen dunklen Pullover, eine schwarze ärmellose Weste und eine schwarze Jogginghose. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei. Sein Begleiter soll zirka 50 bis 60 Jahre alt sein. Er wird als schlank beschrieben, hatte ebenfalls kurze graue Haare, trug eine schwarze Adidas-Mütze mit weißen Streifen, einen blauen Adidas-Pullover mit weißen Streifen, eine schwarze ärmellose Weste, dunkle Jeans und eine dunkle Hose. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773.