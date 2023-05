Unbekannte haben laut Polizei am Sonntag zwischen 14.49 und 15.09 Uhr einen Kinder-City-Tretroller auf den Straßenbahngleisen in der Rheinuferstraße (Hemshof) abgestellt, wo ihn eine Bahn dann so erfasste, dass der Roller unter der Straßenbahn steckenblieb und erst sichergestellt werden konnte, als diese zurücksetzte. Durch den Aufprall wurde den Beamten zufolge niemand verletzt, der Bahnverkehr musste jedoch für rund 40 Minuten gesperrt werden. Bei dem Tretroller handelt es sich laut Polizei, die jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, um einen schwarzen Kindertretroller mit der bunten Aufschrift Mikado Sport an der Lenkstange. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.