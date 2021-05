Einstimmig hat der Jugendhilfeausschuss einen Zuschuss von 15.300 Euro für den Einbau von Tresoren in evangelische Kindertagesstätten befürwortet. Hintergrund der Maßnahme ist, dass in den Vorjahren immer wieder in Kitas des protestantischen Trägerverbunds eingebrochen wurde. Da die Täter stets Geld gefunden und gestohlen hätten, habe dies zur ständigen Wiederholung motiviert, vermutet die Polizei. Oft sind die Folgekosten und Schäden eines Einbruchs an Türen und Fenstern größer als die gestohlenen Werte. Um den Tätern künftig den Anreiz für die Einbrüche und einen zu leichten Zugang zu Bargeld und anderen Wertgegenständen zu nehmen, sollen nun in allen 19 protestantischen Kitas in Ludwigshafen Tresore eingebaut werden. Die Kosten werden mit etwa 1150 Euro pro Kita beziffert. Der Aufwand für die Gesamtmaßnahme wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.