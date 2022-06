Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Montag in ein Fitnessstudio in der Rosenwörthstraße in Oggersheim eingebrochen. Sie gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude, brachen einen Tresor auf und erbeuteten daraus rund 300 Euro.

Getränkekisten gestohlen

In der Lutherstraße (Innenstadt) stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Morgen des 6. Juni fest, dass in ihr Kellerabteil eingebrochen worden war. Die Täter gelangten nach Polizeiangaben über eine aufgehebelte Notausgangstür in das Gebäude und verschafften sich dann Zugang zu dem Kellerabteil. Gestohlen wurden mehrere Getränkekisten im Wert von etwa 60 Euro.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0621 963-2222 oder -2122 entgegen.