Ein laut Polizei „dreister Dieb“ hat am Montag in der Mannheimer Neckarstadt einen Tresor aus einem Lokal gestohlen. Der Unbekannte betrat das Lokal in der Waldhofstraße zwischen 11.30 und 12 Uhr durch die offene Eingangstür. In einer Abstellkammer entdeckte er den an einer Wand befestigten Tresor, entfernte diesen und nahm ihn mit. Der Täter (dunkler Vollbart) trug eine weiße Mütze, einen schwarzen Pulli, eine rote Jacke, eine dunkle Hose, weiße Sneaker und eine dunkle Umhängetasche. Es entstand ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 33010.