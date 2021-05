Unbekannte sind laut Polizei am vergangenen Wochenende (8. Mai, 18 Uhr, bis 10. Mai, 7.35 Uhr) in die Büroräume einer Kfz-Prüfstelle in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) eingebrochen. Aus dem Büro wurde ein Tresor gestohlen. Darin befanden sich Prüfplaketten, Führerscheine und Bargeld. Gesamtschaden: 8000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.