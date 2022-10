Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in den Quadraten in eine Bäckereifiliale eingebrochen und haben dabei einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld erbeutet. Laut Polizei verschafften sich die Einbrecher über einen Seiteneingang gewaltsam Zutritt in das Gebäude, um so an den gesicherten Tresor zu gelangen. Darin befanden sich die Tageseinnahmen in fünfstelliger Höhe. Der Tresor wurde aus seiner Verankerung entfernt und aus der Bäckereifiliale geschafft. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 1258-0.